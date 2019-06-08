بالادلة.. عصابات وراء احتراق اراضي نينوى

2019/06/08 | 11:40

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بغداد :سومر نيوز

اعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة نينوى، ان هناك ادلة قاطعة تثبت ان عددا من العصابات تقف وراء ا...

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