2019/06/08 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

فيسبوك تعلن أنها لن تسمح لشركة هواوي بتثبيت تطبيقاتها التي تشمل، فيسبوك، انستغرام، واتساب، على هواتفه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فيسبوك تعلن أنها لن تسمح لشركة هواوي بتثبيت تطبيقاتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فيسبوك تعلن أنها لن تسمح لشركة هواوي بتثبيت تطبيقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).