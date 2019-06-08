الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيا يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة

2019/06/08 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال إرهابيا يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة.

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