اعتقال عشرة مطلوبين وتفكيك عبوتين ناسفتين بمناطق متفرقة في ديالى

2019/06/08 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، اعتقال عشرة مطلوبين وتفكيك عبوتين ناسفتين بمناطق متفرقة في المحافظة.

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