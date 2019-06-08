صفقة هازارد وشرط دي يونغ يتصدران الصحف الإسبانية

2019/06/08 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على حسم ريال مدريد صفقة البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي بعد طول انتظار.

كما سلطت الصحف الضوء على تألق الهولندي فرينكي دي يونغ صفقة برشلونة الجديدة مع منتخب الطواحين.

وأبرزت صحيفة "ماركا" غلافها بصورة للدولي البلجيكي يرتدي القميص الملكي بعنوان: "وأخيرًا هازارد".

وأضافت "ريال مدريد يتعاقد مع جلاكتيكو آخر بعد 5 سنوات، وسيُقدم البلجيكي يوم الخميس 13 حزيران الجاري".

وتابعت "هازارد انتقل مقابل 100 مليون يورو، ووقع لمدة 5 مواسم".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "دي يونغ يحتكر الثناء".

وأضافت "بيرلو صرح: لا يوجد لاعب خط وسط أفضل من دي يونغ، وذلك بعد عرضه المُذهل ضد إنكلترا".

وتابعت "هازارد ينضم للأبيض، بعقد حتى 2024، وبقيمة 120 مليون يورو وسيتم تقديمه الخميس".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت "دي يونغ يطلب أن يكون أساسياً".

وأضافت "بعد عرضه الرائع ضد إنكلترا، الهولندي يُذهل كل أوروبا ويؤكد أن نجم عظيم سيلعب مع برشلونة".

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