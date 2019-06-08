بالفيديو..

2019/06/08 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت انشودة اطلقها المنشد ميثم الخزاعي، جدلاً بين حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر.

ودعت النائبة عالية نصيف مقتدى الصدر الى محاسبة من قاموا بنشر الأنشودة التي قالت إنها في غاية السخف وحاولوا من خلالها الإساءة الى المالكي.

وقالت نصيف في بيان "بعض المنحطين اخلاقياً انتجوا أنشودة في غاية السخف مليئة بالشتائم الموجهة الى زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، والمؤسف ايضاً ان الشخص الذي كتب هذه الانشودة الهابطة أساء أيضا الى أبناء الخط الصدري من خلال الإيحاء بأنهم كانوا في وقت من الاوقات يستخدمون السيارات التي تسمى (بطة) ويخطفون الاشخاص ويضعونهم في صندوقها الخلفي، والمنشد الفاشل يتباهى بهذه الأشياء".

وتابعت "نحن لسنا ضد جهة أو حزب، بل نحترم كل من يخدم العراق ويساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للجميع، لكننا نأسف لحال البعض ممن يسجلون أناشيد مليئة بالتحريض والشتائم، أين نحن من التقدم الحاصل في أبسط دول المنطقة؟ متى نتطور ويعيش شعبنا كما تعيش بقية الشعوب؟ متى نطور أنفسنا ونرتقي بتفكيرنا ونثقف انفسنا؟ متى نشعر بأننا تقدمنا خطوة واحدة الى الأمام؟".

وقالت إنها تأمل "ان يتفضل السيد مقتدى الصدر بمتابعة هذه القضية، ولا نريد فقط محاسبة من قام بهذا العمل، بل نأمل ان يتم منع كافة الاناشيد التي تحتوي على شتائم وتهديدات وتباهي بالقوة والأسلحة وغيرها، كما نأمل ان يتركز اهتمامنا في المرحلة الحالية على نشر الوعي بين الجماهير وتثقيف الناس البسطاء وجعلهم يدركون بأن العالم من حولهم يختلف تماماً".

يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يطرح فيها منشدو الصدر اغاني ضد المالكي والمناهضين لزعيهم، وآخرها انشودة تهدد بحرق المولات.

وهذه انشودة اخرى

انشودة التكسي

انشودة اخرى

مصدر الفيديو: Y2P0FhlutNg

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