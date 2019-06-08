2019/06/08 | 11:44

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تهديد تركماني باغلاق مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك ونائب يتحدث عن جهة موالية للكرد

بغداد/...هددت الجبهة التركمانية، السبت، باغلاق مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك بعد قرار ابعاد الموظفين الكفوئين من المكون التركماني والعربي في المحافظة.

وأشار رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي لـ "عين العراق نيوز" ،اننا " نستغرب من قرار ابعاد الموظفين التركمان والعرب من مكتب المفوضية في محافظة كركوك والإبقاء على رئيس المفوضية الموالي للاتحاد الوطني الكردستاني في منصبه ".

وهدد الصالحي" باغلاق مكتب المفوضية في المحافظة وإلغاء الانتخابات في حال استمرار ابعاد التركمان من مواقعهم ، لافتا الى ان " ابعاد طرف من المفوضية والإبقاء على اخر بمنصبه يجلب الشك بشان استهداف التركمان والعرب ".انتهى 1

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