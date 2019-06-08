“بالفديو”.. اردوغان يحضر زفاق اللاعب اوزيل من فتاة ذات اصول عراقية

2019/06/08 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفل زفاف اللاعب الألماني ذو الاصول التركية مسعود أوزيل من الممثلة التركية ذات الأصول العراقية أمينة غولشه.الزفاف قدم مبادرة إنسانية بإقامة مأدبة لـ ١٦ ألف شخص من الأتراك والسوريين المحتاجين.وتعد أمينة ملكة جمال تركيا لسنة ٢٠١٤، والدها عراقي تركماني من مدينة كركوك ووالدتها تركية.[…]

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