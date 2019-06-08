توجيه بتكثيف البث التربوي لمراجعة المناهج

2019/06/08 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت وزارة التربية التلفزيون التربوي العراقي بالاستمرار ببث دروس مكثفة ومراجعة شاملة لجميع المواد للصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي طيلة فترة الامتحانات مع رفعها عبر مختلف برامج التواصل الاجتماعي خدمة للمصلحة العامة ولابنائنا الطلبة وعبر اكفأ الاساتذة والتدريسين على مستوى العراق لكي يستغني الطالب عن الدروس الخصوصية والدورات والمعاهد التي تستغل الطلبة […]

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