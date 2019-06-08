2019/06/08 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، عن حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل

الزراعية في العراق لغاية يوم امس الجمعة ، مبينة ان هذه المساحات

بلغت 36 الفا و933 دونما فيما تم انقاذ 966 الفا و840 دونما.

وجاء في احصائية الدفاع المدني " أنه اعتباراً من تأريخ 8-5-2019

ولغاية 7-6-2019، فقد بلغ عدد الحرائق في عموم العراق 269 حادثاً" ،

وأن المساحات المحترقة بلغت 36 الفا و993 دونما في عموم العراق،

فيما بلغت المساحات المنقذة 966 الفا و840 دونما".

واشارت الاحصائية الى ان اعلى نسبة من الحرائق كانت في صلاح الدين

حيث بلغت 94 حريقاً بمساحة 5273 دونماً تليها نينوى بـ 55 حريقاً

بمساحة 25633 دونماً ، فكركوك بـ 51 حريقاً بمساحة 4992 دونماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).