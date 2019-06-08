2019/06/08 | 12:18

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مستشار الإمام الخامنئي : الحكومة العراقية أحد أطراف جبهة المقاومة

اعتبر اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار الإمام الخامنئي "الحكومة

العراقية" أحد أطراف جبهة المقاومة التي ستحبط صفقة القرن.

صفوي أوضح أن الحرب في العراق وسوريا واليمن جاءت معها بالكثير من

الدمار والخراب الا انها ادت ايضاً الى انتشار مدرسة ونهج المقاومة

في الدول الاسلامية وايجاد جبهة مقاومة اطرافها تتمثل في فلسطين

وحزب الله لبنان وحكومتي سوريا والعراق وانصار الله في اليمن امام

اميركا والصهاينة وبعض الدول العربية التي وضعت يدها بيد الاميركيين

والصهاينة.

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