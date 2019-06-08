من أجل خلاص العراق والمنطقة

2019/06/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب ليس هناك أي مراقب سياسي يصدق بإمکانية العراق التخلص من النفوذ والهيمنة غير العادية للنظام الايراني، طالما بقي هذا النظام وإستمر، خصوصا وإنه يمتلك أذرعا في العراق...أكمل القراءة ←

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