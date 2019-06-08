“بالفديو”.. الموت يخطف امام مسجد اثناء خطبة الجمعة

2019/06/08 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق توفي امام وخطيب مسجد، في صلاة الجمعة امام انظار المصلين وهو يلقي الخطبة.ولم يظهر الفديو تفاصيل ووقت حدوث حالة الوفاة، لكن يعتقد انها في ماليزيا ذات الغالبية المسلمة.

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