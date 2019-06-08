في تدخل جديد.. واشنطن تعترض على إحالة قائد عسكري للتقاعد!

2019/06/08 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي عراقي، السبت، عن اعتراض السفارة الأمريكية في بغداد على إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري على التقاعد.ونقلت قناة “RT” الروسية عن المصدر قوله، إنه “جرت خلال الأيام الماضية اتصالات بين قادة حكوميين وزعماء سياسيين كان طرفها الثاني السفارة الأميركية في بغداد، والتي أبدت اعتراضها غير المباشر على إحالة الجبوري […]

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