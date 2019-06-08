امريكا ترفض رفع علم المثليين في سفاراتها

2019/06/08 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الإدارة الأمريكية طلبات عدد من سفاراتها رفع علم المثلية (قوس قزح) على ساريات العلم فوق مبانيها خلال الاحتفالات بـ”شهر الفخر” للمثليين في حزيران.ونقلت قناة “إن بي سي” الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن “السفارات الأمريكية في إسرائيل، والبرازيل وألمانيا وليتوانيا كانت بين البعثات الدبلوماسية التي قدمت طلبات بهذا الشأن وقوبلت بالرفض”.وأوضحت “إن بي...

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