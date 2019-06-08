2019/06/08 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الأشعث الفرزوني سؤال بسيط وواضح وبديهي جداً يسأله أي مواطن عراقي عادي ، من غير المنتمين الى أحزاب السلطة أو من المغيبين عقلياً أو المستفيدين بشكل أو آخر من الوضع...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا يمكن للعراق أن يتطور و يتقدم و يتحضر منذ عام ٢٠٠٣) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لا يمكن للعراق أن يتطور و يتقدم و يتحضر منذ عام ٢٠٠٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).