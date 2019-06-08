النفط يرتفع بعد تمديد أوبك التخفيض

2019/06/08 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط، اليوم السبت، على ارتفاع مع تلويح أوبك بتمديد التخفيض النفطي في تموز المقبل.وارتفعت أسعار النفط بعد سلسلة خسائر سجلتها خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أكثر من 4% بعد أن لامست سعر 73 دولاراً في 20 آيار الماضي.

وتذبذبت أسعار النفط خلال الشهر الماضي نتيجة عوامل عديدة منها التهديدات المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي الذي يتعرض بالفعل لمخاطر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية يقابلها اتفاق منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها لمنع حدوث فائض، فضلاً عن التوترات التي تشهدها منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط مما يزيد من أسعار النفط.

وأغلقت أسعار مزيج برنت على زيادة بلغت 1.62 دولار او ما يعادل 2.63 % ليصل الى 63.29 دولاراً، فيما أغلقت أسعار الخام الأميركي 54.05 دولار بارتفاع بلغ1.46 دولار أو ما يعادل 2.78%.

وكانت إدارة معلومات الطاقة قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات الخام ارتفعت 6.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 31 آيار، بينما توقع المحللون انخفاضها 849 ألف برميل.

ولمنع تكون فائض في الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن عليها دول ب‍الشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.انتهى/س

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