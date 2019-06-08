ضابط ينقذ بعقوبة من مجزرة دامية

2019/06/08 | 12:25

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بغداد اليوم - ديالى

اكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت، 08 حزيران، 2019، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ضابطا برتبة نقيب في استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى حاصر انتحاري في منطقة الكلال قرب الحامد في اطراف مندلي (90 كم شرق بعقوبة) ونشب بينهما قتال شرس بالاسلحة الخفيفة".

واضاف الحسيني، ان "الانتحاري قُتِل بنيران الضابط الشجاع الذي اصيب خلال المواجهة بجروح بليغة"، مؤكدا بان "الانتحاري كان ينوي استهداف متنزه ما بين الجسرين وسط بعقوبة وفق المعلومات الأولية".

وأشار الى ان "الحزام الناسف تم تفكيكه من قبل فريق مختص في الاستخبارات"، لافتا الى ان "شجاعة الضابط هي من اسمهت في انقاذ بعقوبة من مجزرة دامية كادت تؤدي بحياة الكثيرين".

وأشاد الحسيني بـ"دور الاستخبارات في ديالى وتعقبها الانتحاريين والارهابين وتدمير اوكارهم".

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وقال الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عش

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