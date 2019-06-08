وزير التربية يوجه ببث دروس مكثفة لمواد الثالث متوسط والسادس الاعدادي عبر التلفزيون التربوي

2019/06/08 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، التلفزيون التربوي العراقي بالاستمرار ببث دروس مكثفة ومراجعة شاملة لجميع المواد للصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي طيلة فترة الامتحانات.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزير وجه التلفزيون التربوي العراقي بالاستمرار ببث دروس مكثفة ومراجعة شاملة لجميع المواد للصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي طيلة فترة الامتحانات".وأضاف انه "يتم رفع الدروس عبر مختلف برامج التواصل الاجتماعي خدمة للمصلحة العامة ولابنائنا الطلبة وعبر اكفأ الاساتذة والتدريسين على مستوى العراق لكي يستغني الطالب عن الدروس الخصوصية والدورات والمعاهد التي تستغل الطلبة تجارياً و ان هذا الاجراء يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي من اجل تقليل العبء عن الطلبة".وأشار الى انه "تم تخصيص رقم الهاتف {07703061774} ليتسنى للطلبة الاستفسار عن الدروس المنهجية والتي ستستمر الى نهاية امتحانات الدور الثاني بواقع 16 ساعة في اليوم مقسمة على 32 درس مكثف مدة الدرس الواحد 20 دقيقة".وتابع انه "سيتم نشر جميع الدروس المكثفة والمراجعات وحلول الاسئلة والتوجيهات التي تخص طلبة الصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي مرئيا عبر قناة وزير التربية وكالة قي #التليكرام عبر الرابط الاتي : https://t.me/Qalsuhel".انتهى

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