محاولات للحقيقة

2019/06/08 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجود عامر

ثمان وعشرون أزميلا ومطرقة تنحت ظلك على الأرضوما أستطعتإستطال وتمدد كبرا"كلما بدأت حاولت كسر أصابعي كي لا أكتب لكننيعجزت ذنبي أنني بذرة جرفها السيل اليك وفي ارضك نبتت أناالحاضر أليك بعدت موت قلي كيف تقلم أغصاني حتى تفتحت أزرار قريحتي وعطرا" نثرت أنا الذي أبحث عن أسطورة أستظل بها فحرك ألهب هيجاني لكنني لغيرك ما كتبت ولم يتفجر ينبوعي إلا إذا كنت به ماءتسقي كل ذي عطش ومحبرتي عطشى أليك ما سقيت تسألني مابي فلا أملك إلا بضعة حروف وورقة سراب وحبر عصير هذا الخراب رؤيتي غبار أظلاع مكسورة الخافق وريشة للكتابة من جناح عاشق يبدأ الخط بالرسم حين تدمع الاقلام والحرف يرسم صورة هي حقيقة و عينها لا تنامسأضع حنجرتي على حدود الوطنشرنقة لصدى صوتييوم كنت وكناكلما صرخت يعزف الحزن على وترك أغانيك جميلة لكن الصهيل مبحوح والناي قصب مجروحأيها النابت في كبد الروحلا ترجمة لهذياني فالحقيقة عنق مذبوح

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