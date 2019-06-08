بالصور.. وزير الخارجية محمد علي الحكيم يزور مرقد الامام الحسين (ع)

2019/06/08 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، الى محافظة كربلاء المقدسة.وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان الحكيم زار مرقدي الامام الحسين واخيه ابو الفضل العباس (عليهما السلام)، فور وصوله الى المحافظة.

وقال الحكيم في حديث لوكالة نون الخبرية، "تشرفنا بزيارة جدي الامام الحسين (ع)".

واشاد الحكيم بدور العتبات المقدسة في كربلاء لما تقدمه من خدمات للزائرين واصفاً اياها بـالـ"رائعة جداً".

كرار الاسدي - كربلاء

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