اعتقال إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين في الكرمة

2019/06/08 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن القاء القبض على إرهابي يجمع الإتاوات من الفلاحين في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية تلقت العهد نيوز

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