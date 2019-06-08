مستشار بن زايد متهم في أميركا بحيازة مواد إباحية لأطفال

2019/06/08 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رفضت محكمة أمبركية الإفراج المشروط عن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني جورج نادر، ومستشار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وذلك

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