وزير الخارجية الألماني يصل إلى بغداد

2019/06/08 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.





وقال مصدر مطلع للنور نيوز، ان “وزير الخارجية الالماني وصل الى بغداد ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وأضاف، ان “اللقاءات ستشهد بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة”.





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