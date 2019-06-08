هيئة المنافذ تعلن احصائية المخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية في المنافذ الحدودية

2019/06/08 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية دائرة العمليات والخطط قسم البحث والتحري ،اليوم السبت، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات للأشهر " كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، الى نهاية شهر آيار 2019 .

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