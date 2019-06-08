عودة عائلة نازحة من مخيم الركبان السوري

2019/06/08 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة عائلة عراقية مكونة من اثني عشر شخصا من مخيم الركبان في سوريا.

وقال مدير قسم الهجرة الخارجية في الوزارة أحمد رحيم حسن في بيان، انه وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا ب‍سوريا، فضلا عن سلطة الطيران المدني، تم استقبال العائلة، مبينا ان الوزير وجه باستقبالهم وتسهيل إجراءات وصولهم لمطار بغداد ونقلهم لمناطق سكناهم الأصلية في مدينة حصيبة بمحافظة الانبار.

يذكر ان وزارة الهجرة والمهجرين تقوم بين الحين والآخر باستقبال عدد من الأسر العراقية العائدة طوعيا من خارج البلاد.

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