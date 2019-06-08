أوزيل يتزوج من عراقية وأردوغان شاهد على الزواج

2019/06/08 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برسحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، أمس الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة التي وُلدت في السويد أمينة جولشه.جولشه هي من أبٍ عراقي وأمٍ تركية، وكانت قد توجت بـ لقب ملكة جمال تركيا عام 2014، ثم بدأت بالتمثيل في 2015.وجرت مراسم حف...

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