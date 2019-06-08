2019/06/08 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..أعلن وكلاء نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، أنه توصل لاتفاق مع بعض الشركات الراعية بإيقاف بعض الحملات الترويجية، عقب مزاعم اتهامه باغتصاب أمرأة في باريس الشهر الماضي.وقالت وكالة إن آر سبورتس، التي تملك حقوق اسم وصورة نيمار، في بيان إنه “لم يتم إلغاء أي عقود رعاية، دون أن توضح أي تفاصيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف حملات ترويجية لنيمار بسبب اتهامه بالاغتصاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف حملات ترويجية لنيمار بسبب اتهامه بالاغتصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).