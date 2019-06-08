“بالارقام”.. مئات المخالفات في المنافذ الحدودية العراقية وابرزها “تهريب المخدرات”

2019/06/08 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم السبت، عن إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات للأشهر ‘ كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، الى نهاية شهر آيار 2019′ حيث بلغ مجموع المخالفات (1450)، منها تهريب مخدرات عدد (89) مع مخالفة اجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيأة (594) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (163) […]

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