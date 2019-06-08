2019/06/08 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8r2QibdfIT4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة عراقية .. منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي يبدأ اعماله في موسكو - تقرير محمد عماد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة عراقية .. منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي يبدأ اعماله في موسكو - تقرير محمد عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).