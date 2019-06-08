المنافذ الحدودية تعلن تسجيل 3287 مخالفة خلال خمسة اشهر

2019/06/08 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن احصائية بالمخالفات في المنافذ خلال الأشهر الخمسة الماضية “، مشيرة الى ان ” احصائيات مجمل المخالفات للأشهر من 2017/8/1 لغاية 2019/5/31 بلغت (3287) مخالفة”.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “دائرة العمليات والخطط / قسم البحث والتحري كشفت اليوم، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات للأشهر […]

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