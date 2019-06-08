الديمقراطي الكردستاني: العلاقة مع بغداد ستتحسن بعد الاثنين المقبل

2019/06/08 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #الحزب_الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن علاقة #بغداد وأربيل ستشهد تطوراً ملحوظاً بعد أداء #نيجرفان_بارزاني #اليمين الدستورية ليكون رئيساً شرعياً لإقليم #كردستان.القيادي […]

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