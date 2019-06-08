النجيفي: المالكي عين مؤمنين بالثورة الإيرانية في الدولة استغلت الفساد والفوضى

2019/06/08 | 12:44

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بغداد :سومر نيوز

قال أثيل النجيفي في تغريدة لها عبر تويتر ان ” المالكي عين مؤمنين بالثورة الإيرانية في الدولة استغلت ال...

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