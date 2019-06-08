منتج الحبانية يعوم بالإهمال .. ومواقع التواصل تنتقد واقعه المزري +(فيديو)

2019/06/08 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مقطع فيديو نشره مجموعة من الناشطين الوضع المزري والمتهالك الذي تشهده ” شاليهات ” مدينة الحبانية السياحية ، وعدم توفير الخدمات.وتحدث بعض الناشطين أن ” المنتجع السياحي إلى خرابة ودون أي خدمات ودون أي متابعة أو مراقبة من هيئه الاستثمار أو الدوائر المعنية بهذا المنتجع “.ويبقى السؤال …

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