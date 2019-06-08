2019/06/08 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تنوي شركة النفط الوطنية الايرانية، طرح مليوني برميل من النفط الخام الخفيف في السوق ‏الدولية لبورصة الطاقة المحلية الثلاثاء المقبل.‏ وبحسب بورصة الطاقة، فإن السعر الاساس المحدد للطرح 67.32 دولار للبرميل الواحد، وذلك ‏في بهدف تصدير النفط الخام للخارج.‏ يذكر أن شركة النفط الوطنية قامت عدة مرات بطرح الخام الايراني الخفيف والثقيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تطرح مليوني برميل من النفط الخام الخفيف في بورصة الطاقة المحلية وكالة خطوة برس.

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