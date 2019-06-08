تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الرمادي

2019/06/08 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / الانبار

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بتفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الرمادي.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “طوارئ شرطة محافظة الانبار الفوج الثالث بالتعاون مع الجهد الهندسي الفرقة العاشرة تمكنوا من تفجير ٣٦ عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات من مخلفات داعش في منطقة الـ ٧ كيلو غرب الرمادي”.

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