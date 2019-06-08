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شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - حالات الغرق في البرك ونهر دجلة ودور الشرطة النهرية


شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - حالات الغرق في البرك ونهر دجلة ودور الشرطة النهرية
2019/06/08 | 12:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: FAdsfe83Xls

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