الرافدين يحدد مدة تسديد قرض أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

2019/06/08 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

حدد مصرف الرافدين، مدة تسديد قرض ال50 مليون لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

وذكر بيان للمصرف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “مدة منح قرض 50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية تصل الى خمس سنوات وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر”.





وأشار الى ان “القرض يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة الاولى لصالح المصرف كضمان”.

وتابع البيان، ان “المصرف قرر منح 25 مليون دينار الى اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية شرط ان يقدم كفيل ضامن موظف مدني من دوائر الدولة الموطنة رواتبه لدى المصرف”.

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