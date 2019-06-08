مجلس نينوى :تأهيل 1500 منزل في منطقة الزنجيلي بأيمن الموصل

2019/06/08 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة نينوى تاهيل 1500منزل متضرر بالكامل في منطقة الزنجيلي المنكوبة في ايمن الموصل وقال رئيس لجنة الاعمار في مجلس نينوى عبد الرحمن الوكاع ان”الكوادر الهندسية في بلدية وبلديات نينوى اعادت تاهيل 1500منزل سكني متضرر كان خارج الخدمة في الزنجيلي بدعم من الـ UNDP” وتعد منطقة الزنجيلي المدمرة بالكامل من قبل عصابات داعش اكبر […]

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