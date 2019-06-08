النصر: العبادي لا ينوي مطلقا اسقاط حكومة عبد المهدي

2019/06/08 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، السبت، وجود اي اتفاق لاسقاط الحكومة الحالية وتنصيب العبادي رئيسا للحكومة المقبلة، واصفا تلك التقارير بـ”المعيبة”.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحديث عن وجود مساعي واتفاق لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على تشكيل ائتلاف جديد واسقاط حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة […]

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