النجيفي: المالكي عين مؤمنين بالثورة الإيرانية في الدولة استغلت الفساد والفوضى

2019/06/08 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال أثيل النجيفي في تغريدة لها عبر تويتر ان ” المالكي عين مؤمنين بالثورة الإيرانية في الدولة استغلت الفساد والفوضى”.وبين “في السنين الأولى للاحتلال تنافست القوى السياسية للحصول على المناصب العليا المتغيرة كالوزراء والنواب وعمل المشروع الايراني بصمت على تشكيل دولة عميقة من خلال السيطرة على المناصب الثابتة الاقل درجة كالمدراء العامون ومساعديهم”.

واضاف ان “بعد عام ٢٠٠٦ استغل (نوري) المالكي فرصة التعيين بالوكالة لبث مجموعة تؤمن بمشروع الثورة الايرانية في اجهزة الدولة الاستخبارية في الدفاع والداخلية والوزارات الحساسة والهيئات المستقلة والبنك المركزي وحتى القضاء”.

واشار الى ان “هذه المجموعة استغلت الفساد والفوضى كأهم أدواتها للسيطرة على الآخرين و ان مجموعة الدولة العميقة نجحت في السيطرة على الآخرين من خلال الفوضى والفساد ولكنها حملت في داخلها عوامل الانهيار لان الفوضى والفساد أمراض خبيثة لا يمكن ايقافها”.

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