في ديالى.. حراس حدود النار من دون رواتب منذ 4 سنوات متتالية !

2019/06/08 | 12:55

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، 08 حزيران، 2019، بان ما اسماهم حراس حدود النار، شمالي المحا...





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