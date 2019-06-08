2019/06/08 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، 08 حزيران، 2019، بان ما اسماهم حراس حدود النار، شمالي المحا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. حراس حدود النار من دون رواتب منذ 4 سنوات متتالية !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، 08 حزيران، 2019، بان ما اسماهم حراس حدود النار، شمالي المحا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. حراس حدود النار من دون رواتب منذ 4 سنوات متتالية !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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