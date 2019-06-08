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في ديالى.. حراس حدود النار من دون رواتب منذ 4 سنوات متتالية !


في ديالى.. حراس حدود النار من دون رواتب منذ 4 سنوات متتالية !
2019/06/08 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، 08 حزيران، 2019، بان ما اسماهم حراس حدود النار، شمالي المحا...

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