العراق يتسلم لاجئين من سوريا

2019/06/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين عائلة عراقية عائدة من مخيم الركبان داخل سوريا وعبر مطار بغداد الدولي .وقال مدير قسم الهجرة الخارجية احمد رحيم حسن في بيان ورد لـ ” الصباح الجديد ” ان “لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم عائلة عراقية مؤلفة من ١٢ شخصا بمطار بغداد الدولي ...

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