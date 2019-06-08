نشوب حرائق في طوز خورماتو والدفاع المدني يفشل باطفائها

2019/06/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ــ الصباح الجديد افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بنشوب حرائق في اراض زراعية منذ عصر امس في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، من دون اطفائها لحد الان.وابلغ المصدر شفق نيوز ان حرائق اندلعت في اراض زراعية عصر يوم امس الجمعة في اراض زراعية لفلاحين كرد في منطقة الدودية في ناحية نوجول شرقي ...

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