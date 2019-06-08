قائد بالحرس الثوري: العراق وسوريا العمود الفقري لهلال المقاومة

2019/06/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد مقر السيدة زينب (ع) في الحرس الثوري الإيراني العميد نوعي اقدم، السبت، أن العراق وسوريا بمثابة العمود الفقري لهلال المقاومة وقد اختارتهما اميركا لضرب المقاومة، مشيرا إلى أن واشنطن لاتجرؤ على الاعتداء على ايران حتى بعد 50 عاماً.ونقلت وكالة “فارس” عن اقدم قوله، إن “سبب مشكلة اميركا مع ايران يعود الى […]

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