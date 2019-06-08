2019/06/08 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ان قرار الأمم المتحدة لا يمنع طهران من إنتاج الصواريخ الباليستية.

وأضاف ظريف، في تغريدة على تويتر، ان الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، منتهكة قرار مجلس الأمن الدولي، فيما انتهك حلفاؤها المضمون المتعلق بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران.

ووجه الوزير الإيراني انتقاداته لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول قرار الأمم المتحدة، وقال، إنه خلافا لادعاءات الأخير، القرار لا يمنع إيران من إنتاج صواريخ باليستية، بل يطلب عدم إنتاج ما يستطيع منها حمل رؤوس نووية.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: قرار الأمم المتحدة لا يمنع طهران من إنتاج الصواريخ الباليستية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: قرار الأمم المتحدة لا يمنع طهران من إنتاج الصواريخ الباليستية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).