السعودية: 271 الف عراقي ادوا مناسك العمرة خلال الموسم الحالي

2019/06/08 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تسجيل دخول أكثر من 271 الف عراقي الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة للموسم الحالي منذ بدايته في شهر ايلول الماضي.وذكرت صحيفة “الرياض” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، ان الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجلت إصدار 7,626,161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال لهذا العام، وجاء مجموع […]

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