المنافذ تعلن إحصائية المخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية

2019/06/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية/دائرة العمليات والخطط / قسم البحث والتحري , اليوم السبت ، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات للأشهر ” كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان ، إلى نهاية شهر آيار 2019″ حيث بلغ مجموع المخالفات (1450) ، منها تهريب مخدرات عدد(89) مع مخالفة إجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيئة (594) ، وأوامر …

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