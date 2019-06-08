2019/06/08 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وكلاء نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، أنه توصل لاتفاق مع بعض الشركات الراعية ‏بإيقاف بعض الحملات الترويجية، عقب مزاعم اتهامه باغتصاب أمرأة في باريس الشهر ‏الماضي.‏ وقالت وكالة إن آر سبورتس، التي تملك حقوق اسم وصورة نيمار، في بيان إنه “لم يتم إلغاء أي ‏عقود رعاية، دون أن توضح أي تفاصيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب اتهامه بالاغتصاب..



إيقاف الحملات الترويجية لنيمار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب اتهامه بالاغتصاب.. إيقاف الحملات الترويجية لنيمار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب اتهامه بالاغتصاب.. إيقاف الحملات الترويجية لنيمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).