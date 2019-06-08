2019/06/08 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لقي، على الأقل، 17 شخصا من جنسيات مختلفة مصرعهم وأصيب آخرون إثر ارتطام حافلة بإشارة طريق مُعلقة في دبي.وقالت الشرطة إن الحافلة التي تحمل لوحة أرقام مرورية من سلطنة عمان كانت تُقلّ 31 راكبا وقت وقوع الارتطام على طريق الشيخ محمد بن زايد.وقال مسؤولون هنود إن ثمانية من مواطنيهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 17 شخصا جراء اصطدام حافلة بإشارة مرورية في دبي وكالة خطوة برس.

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